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У F-22 был шанс потягаться с Су-35

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
Бомбардировщики РФ подлетели в Аляске не одни

Американские истребители F-22 рано утром в четверг перехватили российские ракетоносцы Ту-95. Два "Медведя", как самолеты называют на Западе, сопровождала пара истребителей Су-35.

В случае нападения на бомбардировщики российские самолеты должны были атаковать F-22, причем схватка была бы абсолютно равной: два на два. Но, скорее всего, если бы ВВС США поставили цель атаковать Ту-95 и Су-35, это было бы сделано с большого расстояния, и не ожидавшие такого поворота российские экипажи могли даже не понять, что произошло. Но если бы инцидент произошел уже после того, как летчики Су-35 засекли F-22, бой был бы открытым, и радары с активной фазированной решеткой американцам вряд ли бы уже пригодились.

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К счастью, до такой низкой точки кризис в двухсторонних отношениях еще не дошел, так как Ту-95 не собирались нарушать границу США или Канады, а просто выполняли плановый полет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), F-22 сопровождали Ту-95 до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО США, которая простирается на расстояние около 320 км от западного побережья Аляски.

За две недели это уже второй случай, когда Ту-95 кружат у берегов Аляски, вызывая "вместе полетать" американские F-22. Аналогичная история произошла в День знаний, 1 сентября. Так же, как и в четверг, стороны мирно разошлись.

Стоить отметить, что Россия относительно недавно возобновила полеты стратегических бомбардировщиков над Арктикой и сейчас активно модернизирует северные аэродромы. Ту-95, Ту-160М вооружены дальними крылатыми ракетами, в том числе Х-101, которая имеет модификацию Х-102 с термоядерной боеголовкой. 

Александр ИЛЬИН
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