США готовят самоходного монстра

Российская "Коалиция" вдохновила американцев

После критики своих же сухопутных войск за устаревшую организацию и нехватку отдельных видов вооружений, США начинают с оглядкой на Россию проводить модернизацию. Первой ласточкой стали ракеты Deepstrike, которые в недалеком будущем должны составить конкуренцию "Искандерам", а теперь Пентагон захотел и свою версию российской САУ "Коалиция", которая тоже может бить на 70 километров.

По мнению военных экспертов, это новый рубеж, который ставит самоходки в один ряд с ракетным вооружением. Сегодняшний "Палладин" бьет максимум на 30 км и, по мнению американских экспертов, не может конкурировать со современными российскими гаубицами. Но в ближайшие годы ситуация может поменяться.

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Как пишет The National Interest, на базе 155-миллиметровой самоходки "Палладин" M109A7 военным создают настоящего "монстра".

Во-первых, самый медленный в армии "Палладин" станет скоростным и очень мобильным. Разработчики утверждают, что новая САУ обгонит даже легкую 113-миллиметровую самоходку. У машины будет новый корпус, подвеска. А компания BAE Systems поставит мощную 600-вольтную энергетическую установку, которая станет приводить в движение огромное орудие.



Во-вторых, "Палладин" получит высокотехнологичные платформы, которые позволят устанавливать на машине самое современное оружие, включая лазерное. Возможно, самоходку оборудуют электромагнитной пушкой, которую на данный момент испытывают в ВМС США. Со снарядами, летящими со скоростью 5 тыс. миль в час, "Палладин" может стать поистине убийственным оружием.

Таким образом, по части самоходных гаубиц США настигают Россию. "Коалиций" построено чуть более десяти, поэтому о серийном выпуске говорить рано. Пока САУ показывают только на парадах, поэтому принять на вооружение их могут примерно в одно время.