Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США готовят самоходного монстра

"Палладин" M109A. Фото: wikipedia.org
Российская "Коалиция" вдохновила американцев

После критики своих же сухопутных войск за устаревшую организацию и нехватку отдельных видов вооружений, США начинают с оглядкой на Россию проводить модернизацию. Первой ласточкой стали ракеты Deepstrike, которые в недалеком будущем должны составить конкуренцию "Искандерам", а теперь Пентагон захотел и свою версию российской САУ "Коалиция", которая тоже может бить на 70 километров.

По мнению военных экспертов, это новый рубеж, который ставит самоходки в один ряд с ракетным вооружением. Сегодняшний "Палладин" бьет максимум на 30 км и, по мнению американских экспертов, не может конкурировать со современными российскими гаубицами. Но в ближайшие годы ситуация может поменяться.

По теме

Как пишет The National Interest, на базе 155-миллиметровой самоходки "Палладин" M109A7 военным создают настоящего "монстра".

САУ Коалиция. Фото: GLOBAL LOOK pressВо-первых, самый медленный в армии "Палладин" станет скоростным и очень мобильным. Разработчики утверждают, что новая САУ обгонит даже легкую 113-миллиметровую самоходку. У машины будет новый корпус, подвеска. А компания BAE Systems поставит мощную 600-вольтную энергетическую установку, которая станет приводить в движение огромное орудие.

Во-вторых, "Палладин" получит высокотехнологичные платформы, которые позволят устанавливать на машине самое современное оружие, включая лазерное. Возможно, самоходку оборудуют электромагнитной пушкой, которую на данный момент испытывают в ВМС США. Со снарядами, летящими со скоростью 5 тыс. миль в час, "Палладин" может стать поистине убийственным оружием.

Таким образом, по части самоходных гаубиц США настигают Россию. "Коалиций" построено чуть более десяти, поэтому о серийном выпуске говорить рано. Пока САУ показывают только на парадах, поэтому принять на вооружение их могут примерно в одно время.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

"Берет, не стесняясь": Россия спонсирует Украину больше всех

"Оккупант" стал лидером по вложениям в экономику Незалежной

Порошенко попался на детях

Патриотизм отца не распространяется на будущее его отпрысков

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей