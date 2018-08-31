F-35 грозит России "бомбой-ищейкой"

Самолет оснастят бомбой с ювелирной точностью

Недостатки и недоработки нового американского истребителя F-35, которые в Пентагоне хотят выставить незначительными, в США пытаются компенсировать новейшими видами вооружений, которые, несомненно, усилят новый самолет.

В настоящее время программное обеспечение и система вооружения "тридцать пятого" переживают уже четвертую "реинкарнацию" – Block 4. В этой версии истребитель вооружен уникальной бомбой StrormBreaker, что переводится с английского как "Грохот". Бомба уже проходит испытания на F-15E, F/A-18E/F и F-35.

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Боеприпас сбрасывается с самолета, а затем StrormBreaker сам находит стационарную и подвижную цель в радиусе 75 км, не обращая внимания на снег, дождь, сильный ветер. Внешне бомба напоминает то ли беспилотник, то ли крылатую ракету. Трехрежимная самонаводящаяся головка бомбы видит объект даже сквозь клубы пыли и частички земли и мусора, которые поднимаются в небо во время боя.

StrormBreaker использует радар миллиметрового диапазона, чтобы отслеживать цель в любую погоду, а также инфракрасный датчик для лучшего распознавания цели и лазерное наведение.

Бомба буквально напичкана электроникой, и единственный способ увести ее от цели – это средства радиоэлектронной борьбы, которым, к слову, уделяют большое внимание в вооруженных силах РФ. Но StrormBreaker – это бомба малого диаметра и вполне может ускользнуть из сетей РЭБ. Ее жертвами могут стать военачальники, лидеры боевиков, группы спецназовцев и экипажи бронированных машин, так как в бомбе применена технология "плазменной струи", прожигающей металл.

Боеприпас можно запрограммировать, например, на удар только по танкам в колонне. Специальный датчик идентифицирует тяжелую машину и отличит ее, скажем, от БМП. Это ювелирное авиационное оружие, обладающее снайперской точностью.

Причем благодаря небольшим габаритам F-35 может взять во внутренний отсек сразу восемь StrormBreaker. Бомбы не "болтаются" на внешней подвеске, и истребитель сохраняет свою малозаметность.

Есть у F-35 и другое новое оружие, которое может доставить российским истребителям немало хлопот. Это авиационная ракета AIM-9х, которая позволяет летчику атаковать цели, находящиеся по сторонам и даже позади его самолета.

Новейшие бомбы и ракеты F-35 получит уже к 2020 г., примерно к этому времени разработчики постараются устранить недочеты самолета, который, несмотря на критику, считается на данный момент самым опасным истребителем после F-22.