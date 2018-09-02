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Тихий ужас: Новая винтовка РФ обескуражила американцев

У оружия есть два непобедимых козыря

В России разработали одну из самых лучших снайперских винтовок в мире – МЦ-116М. Об этом пишет американское издание Popular Mechanics.

Автор статьи отмечает, что создатели модернизированной МЦ-116М решили главную задачу – фактически полностью устранить шум при стрельбе патронами калибра 12, мм. Разработчикам удалось сохранить пробивную мощь винтовки – с расстояния в 300 метров она способна продырявить самый надежный бронежилет. Увеличенный вес пули компенсировал ее невысокую скорость и низкую энергетику при выстреле. 

Издание отмечает, что бесшумность и убойность МЦ-116М делает ее первым в своем поколении стрелковым оружием, в котором использован принцип бесшумной стрельбы. Эта разработка снова демонстрирует тот факт, что Россия является сегодня лидером в создании подобного оружие, говорится в материале.

Винтовка МЦ-116М была представлена на форуме "Армия-2018". В будущем ею планируют вооружить специальные подразделения РФ.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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