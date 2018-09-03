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Десантники получат конвертоплан

Фото: wikipedia.org/DoD photo by Vernon Pugh, U.S. Navy.
Гибридный аппарат создадут с оглядкой на американцев

В России объявили о создании конвертоплана для десантников. Новость выглядит неожиданной, потому что машина этой конструкции, представляющая собой нечто среднее между самолетов и вертолетом, достаточно дорогая и вместе с рядом преимуществ обладает определенными недостатками. Но, похоже, в Минобороны сочли проект актуальным.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонной промышленности, до конца сентября в ВДВ подготовят техническое задание. А затем откроют опытно-конструкторские работы.

До этого советская и российская авиапромышленность конвертопланы не выпускала. При СССР чуть-чуть не успели выпустить винтокрыл Ми-30 с внушительной взлетной массой 30 тонн. Однако перестройка этот проект "запорола", впрочем, как и десятки других.

На данный момент единственным серийно выпускающимся конвертопланом остается американский Bell V-22 Osprey, разработанный специально для морской пехоты. Почти 20-метровая махина вмещает 24 десантника и разгоняется в самолетном режиме до 565 км/час. Конвертоплан может забросить бойцов на расстояние до 722 км, но ценят его в первую очередь за возможность вертикального взлета и посадки.

Тем не менее примерно с 2010 г. с Bell V-22 Osprey что-то случалось практически каждый год – то отказ двигателя, то сбой в работе гидравлики, то пожар. Гибли люди. Последнее ЧП произошло в Сирии 29 сентября прошлого года. Конвертоплан совершили жесткую посадку, в результате чего двое десантников были ранены.

По мнению военных экспертов, причина аварий конвертопланов во многом заключается в сложности конструкции этой машины, что, кстати, делает ее еще и дороже.

Фото: Станислав Красильников/ТАССКак рассказал в эфире "Национальной службы новостей" заместитель главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Дмитрий Дрозденко, конвертоплан, несмотря на то что летит быстрее вертолета, уступает ему в энергоэффективности, а догнать самолет все равно не сможет из-за больших винтов.

Тем менее в России на протяжении нескольких лет ведется работа над конвертопланами, пока, правда, в беспилотном варианте. На авиасалоне "МАКС-2017" "Вертолеты России" представили экспериментальный опытный образец. На его базе планируется создать машину с грузоподъемностью до 2 т, но когда проект будет реализован, еще неясно. Равно как и непонятно, когда будет создан конвертоплан для десантников. Но, судя по всему, не раньше 2025 года.

Несмотря на критику этих летающих гибридов, у них есть немало сторонников. Так, американская компания с российскими корнями ADA Aerospace разработала беспилотный конвертоплан TRIADA, который, по заявлению компании, не уступает по техническим характеристикам ни самолету, ни вертолету. Конструкция аппарата выглядит достаточно футуристично, и внешне он похож на космический корабль будущего.

Александр ИЛЬИН
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