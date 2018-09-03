США готовят революцию в палубной авиации

Беспилотники заменят самолеты

"Боинг", который часто проигрывал битву за контракты другим американским гигантам вроде Lockhed Martin, получил долгожданный заказ на производство "революционных" дронов MQ-25 Stingray для ВМС США. В будущем эти беспилотники, выполненные по схеме "летающего крыла", могут взять на себя большую часть работы палубной авиации.

Как пишет американское издание Defense News, пока это контракт всего на четыре машины общей стоимостью $805 миллионов. Но в перспективе планируется закупка 72 дронов на сумму $13 миллиардов. Ранее в ВМС США отказались от идеи использовать БПЛА в ударных целях и попросили "Боинг" создать беспилотные заправщики, чтобы те увеличили боевой радиус истребителей F/A-18 Super Hornet и F-35B, пополняя их баки прямо в воздухе. Таким образом, не придется использовать громоздкие КС-135, которые могут стать легкими мишенями для российских и китайских истребителей. По этой причине в качестве заправщиков еще используются F/A-18, и дроны смогут взять их работу на себя.

MQ-25 уже проходят испытания и доказали свою способность взлетать и садиться на палубу авианосца. Но основную работу адмиралы решили доверить пилотам морской авиации. Некоторые эксперты полагают, что это было сделано отчасти в интересах контрактов по F-35 и F/A-18, ведь дроны просто могут отнять у пилотов работу и заодно лишить предприятия заказов, а это огромные деньги.

Тем не менее это огромная победа беспилотной авиации. Впервые такие большие дроны будут официально введены в эксплуатацию на авианосцах – вся программа рассчитана до 2024 года. Беспилотники начнут использовать постепенно – технология абсолютно новая.

Глава ВМС США Джон Ричардсон назвал день подписания контракта историческим, так как MQ-25 увеличат радиус действия палубной авиации вдвое. Это действительно очень важно для ВМС США, так как Пентагон снял с вооружения палубники F-14 Tomcat с дальнобойными ракетами "воздух – воздух". А российские и китайские бомбардировщики вновь угрожают американским авианосцам дальнобойными противокорабельными ракетами. В частности, речь идет об Х-35 и комплексе "Кинжал" на Ту-22М и МиГ-31.