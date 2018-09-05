Пентагон делает ставку на высокие технологии

Через десять лет сухопутная американская армия достигнет такого уровня готовности и технического оснащения, что будет одерживать верх над любой страной.

По плану, утвержденному Пентагоном в прошлом году, к 2028 г. армия США сможет использовать технологии, которые поставят Америку на голову выше какого угодно противника и где угодно.

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Об этом заявил министр армии США Томас Эспер, находясь вместе с заместителем начальника штаба армии США Джимом Макконвилом на "выставке инноваций" в Техасе.

По словам военного чиновника, в Пентагоне заказали новую боевую машину пехоты, которой может управлять как водитель, так и искусственный интеллект, то есть фактически боевого робота; новый самолет вертикального взлета и посадки, который тоже будет иметь беспилотный режим. А также совершенные средства противоракетной обороны и еще более умные ракеты и снаряды, которые смогут преодолеть любую защиту.

Но особое внимание Пентагон уделит средствам связи, которые можно будет подключить к любому цифровому узлу на поле боя. При этом они должны работать несмотря на электромагнитные "глушилки", которые будут включать русские и китайцы.



Первые образцы новых средств связи будут готовы уже в 2020 г., и они станут радикально отличаться от сегодняшних, так как информационные технологии развиваются быстрее остальных.

Эспер подчеркнул, что на пятки наступают Россия и Китай, которые также активно работают в этих направлениях.