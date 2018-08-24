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Процесс реформ в Незалежной находится под угрозой из-за якобы "российского вмешательства" в президентские и парламентские выборы, которые должны состояться в 2019 году. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко в интервью Financial Times в преддверии Дня независимости. Его слова выглядят так, как будто он заранее предчувствует свое фиаско в будущем марте или вообще готовит почву для отмены выборов главы государства. Предлогов для этого, как мы понимает, сейчас в соборной полно.
Пан Порошенко на пятом году президентства поставил себе в заслугу тот факт, что постмайданная Незалежная идет по пути "европейской и трансатлантической интеграции", похвастался тем, что "дал отпор давлению со стороны России" и начал проводить реформы в образовании, здравоохранении, пенсионном законодательстве и многих других областях.
Между тем, считает лидер нации, всем этим прозападным преобразованиям грозит беда.
"Процесс реформ не необратим, вот поэтому они в опасности. Почему? Из-за России. Россия пошла на многое, в условиях гибридной войны, чтобы вернуть Украину в свою сферу влияния", – утверждает шоколадный олигарх.
По его словам, масштабы "российского вмешательства" в избирательный процесс в украинской державе уже огромны – кибервойна, использование соцсетей и телевидения, поддержка определенных политических сил.
Издание напоминает, что на прошлых выборах действующий президент победил, набрав почти 55% голосов, однако теперь среди порядка 10 потенциальных кандидатов предвыборной гонки явных фаворитов нет. Вероятно, поэтому пан Порошенко уже сейчас – ведь официально предвыборная кампания не стартовала – прямо в унисон со своими старшими американскими товарищами находит причины предстоящего провала.
"С помощью различных техник популистские, безответственные силы могут заполучить победу или по крайней мере часть голосов. Но я горд тем, что во все времена выбор украинского народа был ответственным. Я абсолютно уверен, что на этот раз все будет так же, и (президент РФ Владимир) Путин не сможет манипулировать голосами украинских избирателей", – убежден главный украинец.
По его мнению, сегодня народ страны как никогда един.
"И знаете почему? Из-за Путина… Я горжусь своей страной, потому что, несмотря на все старания Путина, у нас по-прежнему более 70% населения поддерживают интеграцию с Евросоюзом и более 54% – трансатлантическую интеграцию", – подчеркнул пан Порошенко.
Позже сегодня после парада
советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
на брифинге выразил поддержку киевским властям в вопросе противостояния с Россией, которая якобы вмешивается в выборный процесс в Незалежной. По его словам, он договорился с Порошенко, что "будут рассмотрены те шаги, которые
Украина и США могут предпринять, чтобы не допустить вмешательства в
выборы на Украине".
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