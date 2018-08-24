Украинцы в обмороке: в Киеве прошел военный парад. Live

Порошенко путал слова, солдаты теряли сознание

В Киеве прошел военный парад в честь независимости страны. Президент Украины Петр Порошенко произнес строки из гимна Организации украинских националистов (ОУН – запрещена в РФ). И дал старт параду, который чем-то походил на российский с той разницей, что принципиально новой техники не было, только модернизированные советские образцы, бронеавтомобили и американские подарки вроде "Джавелинов".

Парад не обошелся без конфуза. На этот раз во время речи Порошенко упал без чувств солдат караула. Его вовремя подхватили стоявшие рядом люди, а затем увели. Позже караул был заменен, пишет "Информатор".

12:45. Парад завершен.

12:41. По Крещатику прошел так называемый "альтернативный парад добровольцев", в котором приняли участие националисты из запрещенных в РФ батальонов "Айдар" и "Азов", воевавших в Донбассе. Колонны отправились на Майдан.



12:40. Ожидаемо Украина показывает советские "Буки", С-300 и "Тунгуску". А также реактивные системы залпового огня.

12:32. Наконец показалась самоходная 155-миллиметровая гаубица "Богдана", якобы уже поступающая в 43-ю артиллерийскую бригаду. Диктор подчеркивает соответствие стандартам НАТО.



12:30. Проехали "Джавелины" на "Квартах". Стреляют из них обычно с земли, а на бронеавтомобили комплексы решили водрузить, видимо, для убедительности.

12:27. На Майдане появились беспилотники "Фурия", а затем ПТРК "Стугна-П" на бронеавтомобилях "Казак-2". В ВСУ, правда, их нет.

12: 25. С гордостью украинцы продемонстрировали и американские средства контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Хотя в США давно работают с AN/TPQ-47.

12.20. После танков прошли БМП-2, разработанные в 1980-х гг., но в модернизированных украинских версиях, с тепловизионными прицельными комплексами и ПТУР. Российским БМП-3 они все равно уступают, не говоря уже о перспективных "Курганцах", "Бумеранге" и тем более "Армате" Т-15.

12.15. Началась основная часть парада. После украинских бронетранспортеров на базе БТР-80 (БТР-3, БТР-4) показались танки "Оплот" и другая советская модернизированная техника. Особенно зрителей интересовал танк Т-82-120 "Ятаган", который накануне заглох по дороге на репетицию парада. К счастью для танкистов, на Крещатике ЧП не повторилось.

12:10. После торжественной части и речи Петра Порошенко, провозгласившего в очередной раз курс на НАТО и непримиримость с позицией Москвы, начался сам парад. Кроме подразделений ВСУ и Нацгвардии, по Крещатику прошлись латыши, литовцы, американцы, поляки, британцы, эстонцы, словом, все "друзья" России. Правда, отряды были немногочисленные. Например, чехов всего четыре человека.

12:09. Украина рвет связи с Российской империей и СССР, а также с РПЦ, заявил Порошенко во время выступления на параде. По его словам, страна теперь должна решить новые задачи – приобрести "необратимую независимость" и стать "великой и сильной". Порошенко подчеркнул, что Украина должна избавиться даже от перспективы снова вернуться под крыло соседнего государства.



"Перед нашим поколением встала задача разорвать фатальный исторический круг. Сделать так, чтобы… не оплакивали ее потерю, не анализировали причины очередной неудачи", – сказал украинский лидер.

12:08. Евросоюз без Украины не Евросоюз. Ну, почти. По словам Порошенко, пока Незалежная не войдет в состав ЕС, этот проект останется незавершенным, поскольку границы Европы тянутся вдоль северо-востока Украины, которая так же, как и европейцы "не ослеплена российскими деньгами". "Без независимой европейской Украины мира и безопасности в Европе было бы меньше, точно меньше, а не больше", – уверен Порошенко.



12:07. Как отмечает телеканал "112 Украина", даже в цитировании прославляемой в Незалежной организации националистов Порошенко умудрился сделать ошибку. Он произнес неверные слова в четвертой строке – вместо "кормив" сказал "зростив".

12.00 Парад символично открыли американские "Хаммеры". На одном из которых был министр обороны Украины Степан Полторак. Останавливаясь у полков, он кричал новое приветствие "Слава Украине". Военные, как положено, отвечали "Героям слава". Далее Полторак проследовал к президенту.