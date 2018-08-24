Украинские националисты охотятся на россиян

Радикалы взяли на прицел полсотни человек

Следственный комитет РФ располагает сведениями о том, что запрещенная в РФ радикальная украинская группировка "Правый сектор" замыслила серию убийств российских должностных лиц. Угроза нависла над теми, кто участвовал в расследовании дела украинца Александра Костенко, пояснили в ведомстве.



Киевский суд Симферополя в мае 2015 г. приговорил Костенко к 4 годам и 2 месяцам колонии за преступления, совершенные в ходе массовых беспорядков в украинской столице в феврале 2014 года. Ему вменили в вину избиение сотрудника батальона "Беркут" и незаконное ношение огнестрельного оружия.

В СКР установили, что члены "Правого сектора" решили отомстить силовикам, причастным к этому делу. Участники группировки Биковницкий, Малиновская, Нетканова, Максименко и другие 10 мая 2018 г. в Киеве составили "приговор центрального национального суда "Правого сектора". При этом, по версии следствия, они выполняли указания руководителей организации Яроша, Тарасенко, Стемпицкого, Воронова и других, сообщается на сайте ведомства.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что руководители "правосеков" фактически поручили всем членам организации совершить в "удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами" убийства 50 российских чиновников и силовиков.

Следком счел это приготовлением к убийствам, а также посягательством на жизнь государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, организацией деятельности экстремистской организации и участием в ее деятельности. По соответствующим статьям заведены уголовные дела. В скором времени фигурантам дела будут предъявлены заочные обвинения. Предполагаемых преступников могут объявить в международный розыск.

Против участников "Правого сектора" в России уже не в первый раз заводят уголовные дела. Ранее лидеров запрещенной экстремистской организации обвинили в участии в боях против российских солдат на стороне чеченских сепаратистов.

В ноябре 2014 г. Верховный суд России по требованию Генеральной прокуратуры признал экстремистской деятельность "Правого сектора", партии "Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), а также общественных организаций "Трезубец Степана Бандеры" и "Украинская повстанческая армия" (все – запрещены в РФ).

Осужденный по делу о беспорядках на площади Независимости в Киеве Александр Костенко вышел на свободу из исправительной колонии № 5 в городе Кирово-Чепецке Кировской области 3 августа в связи с окончанием срока заключения.