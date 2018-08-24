В соотечественниках разочаровался даже первый президент Незалежной

Жители бывшей советской республики оказались не такими умными и сообразительными, как о них думали в момент распада СССР. Это признал первый руководитель независимой Украины Леонид Кравчук.



Выступая в телевизионном эфире, экс-политик заявил, что в 1991 г., когда Республика под его руководством объявила о выходе из Советского Союза, он полагался на высокий уровень образованности граждан и надеялся, что, получив свободу выбора, они "начнут творить новую политическую жизнь". Однако расчет оказался неверным.

"Большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями", – заявил Кравчук в эфире телеканала ZIK.

Хороши оказались и власть, и электорат. Его преемники и другие представители политической элиты стали "исполнять заказы" и "служить неправдой" своим покровителям. Граждане же не разобрались в особенностях политических баталий и голосовали за тех, кто ввел их в заблуждение популистскими лозунгами. По мнению Кравчука, эрудированная патриотическая элита на Украине до сих пор не сформирована.

Первый президент страны регулярно подвергает критике нынешнее руководство Незалежной. Он обвиняет его в некомпетентности и непорядочности. Власти "откровенно и цинично" обманывают людей, их слова всегда расходятся с делом, отмечал недавно бывший глава государства.

Более чем четверть века, прошедшие с момента провозглашения независимости страны, временем упущенных возможностей назвал и второй президент Украины Леонид Кучма. По его словам, страна не должна была отказываться от ядерного оружия, поскольку обещания политиков мирового уровня "могут быть пустыми, лицемерными и циничными". Кучма подчеркнул, что страна осталась без гарантий безопасности.

Второй крупной ошибкой, по его мнению, стала "оранжевая революция", третьей – отказ четвертого президента Виктора Януковича от подписания ассоциации с Евросоюзом. "Власть уничтожила энергетику, бездарно проводила кадровую и экономическую политику в 2005-2006 годах. А это привело к позорному падению темпов роста экономики, недоверию народа", – приводит слова Кучмы РИА ФАН.

Кравчук занимал пост президента Украины с 1991 по 1994 г., Кучма – с 1994 по 2004 год. Бывшие руководители государства дали интервью в преддверии 27-й годовщины независимости Украины, которая отмечается сегодня.