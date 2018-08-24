Украинцы нашли двойника Путина

Здоровье
- Здоровье смолоду: названа неожиданная причина появления рака
- От ранней смерти спасет особый напиток
- Найден рецепт мужского долголетия
Очередным ударом после строительства переправы через Керченский пролив для наших соседей стал частный визит президента РФ на свадьбу главы австрийского МИД. Украинская сторона пришла в бешенство – занимающие высшие посты европейцы не стесняются открыто обниматься с Путиным и даже танцевать с ним, как это сделала Карин Кнайсль.
"То есть, не стесняются приглашать, не стесняются фотографироваться, не стесняются принимать такие царские подарки. Это серьезно, это показатель", – цитирует "Политнавигатор" украинского дипломата Василия Филипчука.
Конечно, смириться с таким положением дел, когда Путин становится все более "рукопожатным" на фоне санкций, которые сыплются на Россию, как из мешка Санта-Клауса, Незалежная не смогла. В дело снова включились интернет-тролли. Если раньше они ограничивались мелкими уколами и плоскими шутками в адрес Путина, то сейчас вышли на новый уровень. Бдительные украинцы сделали сенсационное открытие – они нашли двойника российского президента!
И даже подкрепили свои догадки железными фактами. Так, один из пользователей Twitter отмечает, что на скандальной свадьбе главы МИД Австрии Путин не говорил по-немецки, хотя раньше ему это прекрасно удавалось.
Обратил внимание, что "Путин" совсем забыл немецкий язык. А раньше на нём шпарил свободно. Лингвисты, такое бывает?— Pavel Pryanikov (@netovetz) 21 августа 2018 г.
"Обратил внимание, что "Путин" совсем забыл немецкий язык. А раньше на нём шпарил свободно. Лингвисты, такое бывает?" – написал он.
Замечание вызвало бурное обсуждение. "Без знания языка версия? почему не научить?"
"Не бывает, я училась в польской школе 10 лет, потом лет 6 вообще не пользовалась языком польским, а как понадобилось,вспомнила моментально", – ехидно отметили участники серьезной дискуссии.
В итоге диванные эксперты пришли к выводу, что политика подменили, и на свадьбе публике показали "банкетный вариант" президента.
В ближайший месяц российская валюта будет укрепляться
Объявленные меры так и не вступили в силу