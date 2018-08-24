Украинцы нашли двойника Путина

После неудавшегося подрыва Крымского моста жители Незалежной взялись за российского лидера

Очередным ударом после строительства переправы через Керченский пролив для наших соседей стал частный визит президента РФ на свадьбу главы австрийского МИД. Украинская сторона пришла в бешенство – занимающие высшие посты европейцы не стесняются открыто обниматься с Путиным и даже танцевать с ним, как это сделала Карин Кнайсль.

"То есть, не стесняются приглашать, не стесняются фотографироваться, не стесняются принимать такие царские подарки. Это серьезно, это показатель", – цитирует "Политнавигатор" украинского дипломата Василия Филипчука.

Конечно, смириться с таким положением дел, когда Путин становится все более "рукопожатным" на фоне санкций, которые сыплются на Россию, как из мешка Санта-Клауса, Незалежная не смогла. В дело снова включились интернет-тролли. Если раньше они ограничивались мелкими уколами и плоскими шутками в адрес Путина, то сейчас вышли на новый уровень. Бдительные украинцы сделали сенсационное открытие – они нашли двойника российского президента!

И даже подкрепили свои догадки железными фактами. Так, один из пользователей Twitter отмечает, что на скандальной свадьбе главы МИД Австрии Путин не говорил по-немецки, хотя раньше ему это прекрасно удавалось.

Обратил внимание, что "Путин" совсем забыл немецкий язык. А раньше на нём шпарил свободно. Лингвисты, такое бывает? — Pavel Pryanikov (@netovetz) 21 августа 2018 г.

"Обратил внимание, что "Путин" совсем забыл немецкий язык. А раньше на нём шпарил свободно. Лингвисты, такое бывает?" – написал он.

Замечание вызвало бурное обсуждение. "Без знания языка версия? почему не научить?"

"Не бывает, я училась в польской школе 10 лет, потом лет 6 вообще не пользовалась языком польским, а как понадобилось,вспомнила моментально", – ехидно отметили участники серьезной дискуссии.

В итоге диванные эксперты пришли к выводу, что политика подменили, и на свадьбе публике показали "банкетный вариант" президента.