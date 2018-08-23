Уничтожить Крымский мост: Киев нашел союзников на Кавказе

Одни украинские спецслужбы с операцией не справятся

Мост над Керченским проливом должен быть разрушен. На этом настаивает депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его мнению, к подрыву переправы следует подключить не только спецназ, но и украинских союзников, к примеру, с Кавказа.

"Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно, через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста", – призвал Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".

Каких именно союзников он имел в виду, нардеп не сказал, но уточнил, что не обязательно устраивать взрыв такой мощности, чтобы он сразу обрушил мост, – достаточно его повредить, а там природные стихии доведут дело до конца.

Ранее Мосийчук уже отзывался о Крымском мосте как о враждебном сооружении и признавался, что если бы он был министром обороны Незалежной, то уже отдал бы приказ атаковать сооружение.