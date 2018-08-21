Киев нашел кратчайший путь из Прибалтики в страны Черноморского региона

Постмайданные власти Незалежной, не знающие, из какой мошны взять деньги на ремонт 17 тысяч уже действующих транспортных переходов, намерены возвести мост через Днестр в районе города Ямполь (Винницкая область). Правда, в данном случае Киев надеется на кооперацию с европейскими партнерами. В украинском кабмине обосновали свою идею тем, что новый объект поможет связать прибалтийские государства с Румынией, Болгарией, Грецией и Турцией.

"Власти Винницкой области вышли с инициативой актуализировать вопрос строительства моста через реку Днестр в Молдавию как кратчайшего пути из Прибалтики на Балканы. Данный проект является экономически выгодным не только для Украины и Молдавии, но и всего Европейского Союза. Поэтому правительство Украины намерено выйти с предложением к молдавской стороне подписать в ближайшее время соответствующее межправительственное соглашение и начать строительство моста", – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Данный вопрос сегодня обсуждался в Киеве представителями центральных и местных органов исполнительной власти, сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

Отмечается, что наиболее прямой линией от столиц стран Прибалтики к Бухаресту, Софии, Афинам или Стамбулу является путь через Киев и Кишинев, а между этими городами кратчайшая дорога – через город Ямполь.

"Однако до сих пор соединение между двумя европейскими странами в приграничных районах населенных пунктов Ямполь-Косеуц на стокилометровом расстоянии – паромное, которое давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям государств", – заявил Кистион.

Он напомнил, что строительство современного моста отражено в Транспортной стратегии до 2030 года, что говорит о "политической воле" Киева реализовать данный проект.

В конце нынешнего мая президент Петр Порошенко с помпой открыл Бескидский железнодорожный тоннель, соединивший Украину и ЕС. Этот объект построили еще в 1886 г., однако в 2007-м его закрыли из-за аварийного состояния. Новый тоннель прорыли в 22 м от старого. Его длина составляет 1 тыс. 760 метров. На реконструкцию Порошенко занял $40 млн у Европейского банка.

После трагедии с мостом в Генуе украинская пресса срочно начала выдавать на-гора репортажи о состоянии местных транспортных переходов. Выяснилась неутешительная картина: каждый шестой мост или путепровод в стране – аварийный. По информации ТСН со ссылкой на "Укравтодор", в ближайшие четыре года на ремонт 17 тыс мостов и путепроводов Киев обещает потратить $1 млрд. Откуда власти Незалежной возьмут эти деньги, не сообщается. Вероятно, с протянутой рукой снова пойдут к ЕБРР.

