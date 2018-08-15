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Рухнул мост: итальянская трагедия рискует повториться в России и на Украине

Фото: GLOBAL LOOK press/La Repubblica
Многие строения находятся в ужасном состоянии

Трагедия в Генуе может повториться. Под угрозой находятся мосты не только в "бедных" странах, но и в России и на Украине, где уровень строителей намного лучше.

Так, преподаватель Генуэзского университета Антонио Бренчич утверждает, что сооружения в Африке и Южной Америке находятся в критическом состоянии. 

"В Италии это единственный подобный мост. Еще один находится в Ливии, и еще один в Венесуэле – через озеро Маракайбо. Этот мост также имеет много проблем, и они обсуждали возможность его уничтожения из-за технических проблем", – цитирует его РИА "Новости".

По его мнению, мост в Италии рухнул из-за износа стальных тросов, передает "Пятый канал".

Однако ужас трагедии дошел и до России. К счастью, обрушение Крымскому мосту, несмотря на "достоверные факты" украинцев, не грозит, однако гигантское сооружение в Уфе может в любой момент упасть. Об этом написал пользователь "ЖЖ".

По его словам, мост построили еще раньше, чем в Генуе, в 1956 году.

"Его тоже постоянно ремонтируют, но вынуждены эксплуатировать, так как параллельный новый мост пропустить весь поток автомашин не в состоянии", – сказал он.

При этом украинцы, которые сожалели, что трагедия произошла в Италии, а не в Крыму, также выкладывают фото с серьезными повреждениями опор моста Патона в Киеве.

На кадрах видно, что бетон крошится под воздействием воды. Сооружение может упасть в воду и также погубить несколько десятков жизней.

Напомним, что в итальянском городе Генуа упал мост. Жертвами трагедии стали на данный момент 38 человек.

Фоторепортаж
Мост в Генуе могла разрушить молния
Фото: Zuma\TASS Фото: EPA\TASS Фото: EPA\TASS
Фото: EPA\TASS Фото: EPA/LUCA ZENNARO Фото: EPA\TASS Фото: EPA\TASS
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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