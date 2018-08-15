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Увеличилось число погибших в трагедии в Генуе

Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии

По последним данным, в результате обрушения моста в итальянском городе Генуе погибло 38 человек. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.

Кроме того, еще 10 человек находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски пропавших. 

Фоторепортаж
Мост в Генуе могла разрушить молния
Фото: Zuma\TASS Фото: EPA\TASS Фото: EPA\TASS
Фото: EPA\TASS Фото: EPA/LUCA ZENNARO Фото: EPA\TASS Фото: EPA\TASS
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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