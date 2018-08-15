Увеличилось число погибших в трагедии в Генуе

Еще 10 человек находятся в тяжелом состоянии

По последним данным, в результате обрушения моста в итальянском городе Генуе погибло 38 человек. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.

Кроме того, еще 10 человек находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски пропавших.