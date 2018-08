Увеличилось число погибших в трагедии в Генуе

По последним данным, в результате обрушения моста в итальянском городе Генуе погибло 38 человек. Об этом сообщил телеканал Rai News 24.

Кроме того, еще 10 человек находятся в больницах в крайне тяжелом состоянии. Спасатели продолжают разбор завалов и поиски пропавших.

UPDATE: So far 2 people were removed from the rubble and flown by helicopter to hospital, so far at least 10 confirmed killed, emergency services believe there are dozens of people under the rubble with many feared to be dead. pic.twitter.com/qssNMJIDVH