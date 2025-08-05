Кадыров лично рассказал о своем здоровье

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На протяжении уже достаточно долгого времени в социальных сетях бродят сплетни о том, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров якобы очень серьезно болен. Политику пришлось снова лично выходить на связь, чтобы прояснить ситуацию.
Глава Чечни заявил, что чувствует себя хорошо и опроверг слухи о болезни. Он напомнил, что периодически специально повторяет эту информацию: чтобы "враги знали, что он здоров".
Заявление политический деятель сделал на совещании, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале. Он подчеркнул, что ему не требуется ежедневно проводить встречи, поскольку работа в регионе отлажена и идет успешно. Слухи в основном строятся на том, что политик редко появляется на публике.
Ранее на просторах интернет-пространства появлялись сообщения о якобы серьезном и неизлечимом заболевании главы Чечни. Однако никакие доказательства этих слухов представлены не были. Сам Кадыров не раз опровергал заявления злопыхателей, публикуя видео с занятиями спортом.
К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского артиста.
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