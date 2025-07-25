В Турции сообщили об экстренной госпитализации Кадырова

Политика пришлось доставать из воды

Турецкие СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову стало плохо во время отдыха в Бодруме. Официального подтверждения информации нет.

По данным журналистов, после захода в море состояние российского чиновника резко ухудшилось – он начал задыхаться и тонуть. Его пришлось экстренно доставать из воды и оказывать первую помощь. В итоге Кадырова пришлось экстренно госпитализировать в частную клинику, где его удалось стабилизировать. Сообщается, что сейчас его состояние удовлетворительное.

При этом в Чечне информацию об отъезде и ухудшении состояния Кадырова не подтверждали. До этого глава республики отмечал, что по Сети ходит множество фейков по поводу его здоровья, которые намеренно распространяют "недруги". Сам же политик указывал, что все сведения о его тяжелых болезнях не соответствуют действительности.

Ранее из-за долгого отсутствия Кадырова на совещаниях начали появляться слухи о его возможной смерти. Глава Чечни лично опровергнул домыслы, появившись на одном из мероприятий и пояснив, что некоторые процессы в республике настолько автоматизированы, что не требуют его постоянного вмешательства.