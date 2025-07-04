Кадыров сделал заявление на фоне слухов о своей смерти

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В последнее время глава Чечни Рамзан Кадыров перестал появляться на различных заседаниях и совещаниях, что снова спровоцировало слухи о его возможной кончине. Различные источники начали распространять сведения, будто бы в регионе пока стараются держать в тайне, что главы больше нет в живых. Однако в республике вскоре эти сведения опровергли.
С громким заявлением во время совещания с членами регионального правительства сделал сам Кадыров. Он сообщил, что жив и продолжает свою деятельность, хотя необходимости постоянно присутствовать на всех мероприятиях у него нет – система и без этого работает хорошо.
"По их (недоброжелателей) мнению, если человек не идет на совещание – он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь", – заявил глава Чечни.
Известно, что ранее Рамзан Кадыров отправлял прошение о своей отставке в Кремль, однако Владимир Путин не принял по нему положительного решения. Эксперты отмечают, что вряд ли президент пойдет на этот шаг в ближайшее время.
При этом в последнее время в Сети ходят слухи, что состояние главы Чечни оставляет желать лучшего – якобы у него есть тяжелый недуг, вылечиться от которого невозможно. Подтверждения информации ни разу представлено не было, и сам Кадыров опровергал сведения, показывая себя во время занятий спортом и намекая на крепкое здоровье.
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