Кадыров сделал заявление на фоне слухов о своей смерти

Политика хоронят в Сети не в первый раз

В последнее время глава Чечни Рамзан Кадыров перестал появляться на различных заседаниях и совещаниях, что снова спровоцировало слухи о его возможной кончине. Различные источники начали распространять сведения, будто бы в регионе пока стараются держать в тайне, что главы больше нет в живых. Однако в республике вскоре эти сведения опровергли.

С громким заявлением во время совещания с членами регионального правительства сделал сам Кадыров. Он сообщил, что жив и продолжает свою деятельность, хотя необходимости постоянно присутствовать на всех мероприятиях у него нет – система и без этого работает хорошо.

"По их (недоброжелателей) мнению, если человек не идет на совещание – он сразу при смерти или уже умер. Не дождетесь", – заявил глава Чечни.

Известно, что ранее Рамзан Кадыров отправлял прошение о своей отставке в Кремль, однако Владимир Путин не принял по нему положительного решения. Эксперты отмечают, что вряд ли президент пойдет на этот шаг в ближайшее время.

При этом в последнее время в Сети ходят слухи, что состояние главы Чечни оставляет желать лучшего – якобы у него есть тяжелый недуг, вылечиться от которого невозможно. Подтверждения информации ни разу представлено не было, и сам Кадыров опровергал сведения, показывая себя во время занятий спортом и намекая на крепкое здоровье.