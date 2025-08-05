Mash: ВСУ готовят новый прорыв в Брянской области

Новое вторжение ВСУ в Россию: что известно
Фото: соцсети
Российские войска успешно отбивают попытки прорыва границы

Украинцы готовят новое вторжение на российскую территорию. По данным Mash, сейчас на границе с Брянской областью сконцентрировано порядка 50 тысяч солдат ВСУ – около половины из них являются наемниками из Турции, Польши и Грузии. 

Сообщается, что подразделения сейчас сконцентрированы в Черниговской области – буквально в нескольких километрах от российской границы. Они предпринимают попытки устроить прорыв с помощью небольших ДРГ. За последнюю неделю российские пограничники и ВДВ отбили около 10 украинских атак, а также уничтожили 3-4 разведгруппы.

ВСУ разместили полевые штабы в Городне, Корюковке, Новгороде-Северском. 

"Накануне украинская армия с помощью дрона на оптоволокне подорвала мост на дороге Новые Юрковичи – Климово в районе деревни Рудня-Цата", – сказано в сообщении.

Источники утверждают, что новое вторжение в Россию украинцы стали готовить сразу же после того, как их полностью выдворили из Курской области. Они начали возводить свои полевые штабы в мае, накапливая силы. Российская армия, в свою очередь, тоже увеличила в регионе группировку, а также усилила работу авиации.

Ранее стало известно, что после взятия Часова Яра ВС РФ перешли к "убойной" тактике в зоне СВО.

Источник: Mash
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