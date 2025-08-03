Ди Каприо на грани разрыва с молодой возлюбленной

Ди Каприо на грани разрыва с молодой возлюбленной
Фото: соцсети
Девушку не устраивает, что она до сих пор находится в статусе простой возлюбленной

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо переживает не лучший период в отношениях со своей девушкой Витторией Черетти. Модель, которая одна из немногих пережила 25-летний рубеж в романе с артистом, устала быть просто его возлюбленной и требует большего. Это вызывает у пары серьезные разногласия.

Источники говорят, что Черетти обладает довольно жестким нравом – она всегда знает, чего хочет и не будет терпеть к себе неуважения. Более того, у нее есть амбиции заработать мировую славу не как "придаток" к голливудской звезде, а как самостоятельная личность.

"Лео мог бы решить эту проблему, сделав Виттории предложение, и многие люди в его окружении подталкивают его к этому шагу, включая саму Витторию", – рассказали знакомые.

Больше всего модели не нравится, что публика до сих пор ставит ее в один ряд с другими девушками, с которыми ранее встречался ловелас Ди Каприо. И, по мнению друзей, Виттория не будет ждать вечно, пока актер наконец решится на первый в жизни брак.

Источник: Radar Online

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