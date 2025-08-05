Артистку Земцову выгнали из отеля в Турции

Знаменитость до сих пор в шоке о случившегося

Актриса Наталья Земцова столкнулась с неожиданной ситуацией во время отдыха в Турции – ее вместе с сыном попросили покинуть отель без объяснения причин.

По словам любимицы публики, представители администрации не объяснили, почему приняли такое решение и ограничились лишь жестким требованием немедленно освободить номер.

Она отметила, что перед этой неприятной ситуацией выражала недовольство уровнем обслуживания в гостинице. Актрису особенно возмутило, что персонал оказался невнимательным и даже допустил пропажу некоторых ее вещей. Позже она заявила, что в гостинице никто не взял на себя ответственность за инцидент.

В социальных сетях Земцова поделилась эмоциями, отметив, что, как оказалось, любого человека могут в любой момент выставить из отеля без объяснений, просто предложив "уехать куда угодно". Также она обратилась к подписчикам с просьбой помочь ей. Актриса подумывает воспользоваться услугами адвоката.

Ситуация вызвала широкий резонанс среди поклонников актрисы. Многие комментаторы сочли поведение администрации гостиницы недопустимым.

К слову, ранее полуголые россияне спровоцировали скандал в Абхазии.