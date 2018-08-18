Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Увеличилось число погибших в трагедии в Генуе

Под завалами еще могут находиться люди

На месте обрушения моста в итальянском городе Генуе продолжаются поиски пропавших. Ночью под завалами найдены тела 3 человек в машине.

Отмечается, что таким образом в результате обрушения конструкции погиб 41 человек, пишет газета Corriere della Sera.

Специалисты продолжают разбор завалов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

В Крыму утонул самолет

Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка

Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев

Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей