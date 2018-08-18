Увеличилось число погибших в трагедии в Генуе

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На месте обрушения моста в итальянском городе Генуе продолжаются поиски пропавших. Ночью под завалами найдены тела 3 человек в машине.
Отмечается, что таким образом в результате обрушения конструкции погиб 41 человек, пишет газета Corriere della Sera.
Специалисты продолжают разбор завалов.
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