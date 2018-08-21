Стратеги Незалежной изыскивают пути спасения портов в Мариуполе и Бердянске через бомбы и ржавую технику

Киевские власти, сами себя загнавшие в угол морским пиратством, пытаются пресечь законные досмотры российскими пограничниками всех судов, которые проходят через Керченский пролив в украинские гавани в Азовском море. Сегодня инициатор установки мин по дну этой южной лужи, как называли в советские времена данное водное пространство, экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук раздвинул горизонты своего рацпредложения. На повестке дня – применение авиации и все тех же взрывных устройств в акватории.

По его признанию, в Азовском море у флота Незалежной маловато сил, поэтому необходимо задействовать боевые самолеты. С его точки зрения это поможет экономике страны, т.к. от регулярных досмотров россиянами торговых судов страдают украинские порты.

"Мы сегодня находимся не в очень хорошей ситуации. Наш ответ должен быть симметричным. Нужно создавать разнообразные формирования, которые компенсируют недостаток морской составляющей Украины, которая связана с Керченским проливом и невозможностью свободного прохода морских военных кораблей к портам Мариуполя и Бердянска. Должна быть компенсация морских сил за счет авиации, береговой составляющей, а также размещения взрывных и неразрывных ограждений в Азовском море", – заявил Гайдук в эфире телеканала "112" во вторник, 21 августа.

После такого спича бывшего адмирала (в должности командующего МВС Украины он был чуть больше двух лет, аккурат в постмайданный период – с марта 2014-го по апрель 2016-го, и уволен Петром Порошенко с должности по просьбе... волонтеров и общественности) ведущий удивленно переспросил: "То есть вы предлагаете все это использовать в отношении России?".

Гайдук уверен, что никак нельзя, поскольку, если "дать России откусить палец, она откусит руку". По его мнению, державе нужно готовиться к ухудшению ситуации в регионе.

Напомним, напряжение в Азовском море началось после того, как украинские пограничники пиратски захватили керченское рыболовецкое судно "Норд" в марте текущего года и по сей день удерживают крымчан, граждан России – из 10 членов экипажа на родину удалось вырваться двум. Москва в ответ ужесточила контроль над всеми кораблями, идущими в Азов, беспокоясь о безопасности прохода под Крымским мостом.

Сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российская сторона готова обменять экипаж "Норда" на украинских моряков с судна "ЯМК-0041", задержанных в мае за незаконную ловлю камбалы в исключительной экономической зоне России. Как цитирует РИА "Новости" омбудсмена, рыбаки Незалежной уже дали показания и как свидетели "свою функцию выполнили".

И не будем забывать про незаконно удерживаемый в порту Херсона с 11 августа российский танкер "Механик Погодин", на борту которого оборону держат 12 человек, не подпуская никого на палубу.

