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Порошенко проверят на причастность к гибели людей в Донбассе

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Barbara Loschan
продолжениеПорошенко подбирается к Трампу
Главе государства угрожает тюрьма за жестокие действия на востоке страны

Генеральная прокуратура Украины проведет расследование возможной причастности президента страны Петра Порошенко к гибели людей в Иловайске и Дебальцево. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Верховной рады Виталий Куприй.

По его словам, такое обязательство 14 августа наложил Печерский суд Киева. Также Прокуратура должна будет проверить действия других представителей властных структур Незалежной.

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Куприй уточнил, что "речь идет о виновных в Иловайской трагедии и Дебальцевском котле <…> преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии".

"Виновные должны ответить за военный парад в августе 2014 года", – написал депутат, добавив, что в мероприятии "ради пиара и показухи" была использована военная техника, "необходимая солдатам" для спасения жизни.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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