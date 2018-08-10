Украина захватила очередное российское судно
Силовики СБУ задержали еще один российский корабль, на этот раз химовоз. Об этом сообщил представитель президента Украины в мифической "АР Крым" Борис Бабин.
"Сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым в настоящее время выявлено и задокументировано судно Mekhanik Pogodin (IMO 9598397) под флагом России, находящееся во владении российской компании, которая, в свою очередь, есть в санкционном списке СНБО Украины", – написал Бабин на своей странице в Facebook.
По его словам танкер зашел в пятницу в порт Херсона. Бабин уверен, что судно не скоро выйдет оттуда. Он считает, что очередное дело о якобы нарушении российскими моряками законов самостийной "никому развалить не удастся".
Судя по данным сайта MarineTraffic, химовоз действительно пока находится в Херсоне.
Напомним, что Украина до сих пор не выпускает на родину членов экипажа задержанного еще в конце марта керченского рыболовецкого сейнера "Норд".
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