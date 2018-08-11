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Они нам не нужны: над украинцами издеваются в Европе

Фото: GLOBAL LOOK press/Nicolas Economou
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у них отбирают документы и кормят отходами

Украинские СМИ сообщают, что жители Незалежной, уезжающие в Европу на заработки, все чаще становятся жертвами мошенников.

Отмечается, что украинцы уезжают из страны без оформления документов и надеются, что работодатели трудоустроят их, однако это является ключевой ошибкой, передает портал "Обозреватель".

На доверчивых жителях Незалежной наживаются посредники. Люди попадают в трудовые лагеря Европы, где они живут в нечеловеческих условиях. У украинцев отбирают все документы и угрожают им расправой в случае жалоб.

К таким гастарбайтерам относятся как к животным. Им давали есть отходы. Об этом рассказала сбежавшая из подобного лагеря украинка.

Эксперты напоминают, что перед поездкой за рубеж необходимо проверить надежность работодателя через независимые источники, а также брать с собой копии всех документов.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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