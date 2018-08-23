Порошенко отказался прекращать войну в Донбассе

Президент раскаивается в том, что обещал быстрый мир

Завершение вооруженного конфликта на юго-востоке Украины не входит в сферу интересов официального Киева. Глава государства заинтересован в том, чтобы конфликт находился в вялотекущей стадии, поскольку это позволяет ему с успехом брать на вооружение принцип "война все спишет".



Выступая перед согражданами на мероприятии в честь Дня государственного флага страны, Порошенко извинился за то, что некогда давал обещание как можно скорее окончить войну. По его словам, впредь он будет более "аккуратно и серьезно" относиться к своим заявлениям.

"Больше четырех лет назад я заявил, что АТО (военная операция в Донбассе) будет длиться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны. Не важна и образность этого заявления. Люди восприняли его как возможность завершить войну очень и очень быстро. Я жалею, что породил завышенные ожидания. Я искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась", – приводит слова политика РИА "Новости".

Длящаяся уже четыре года война на востоке страны играет на руку режиму Порошенко. Она позволяет ему постоянно взывать к патриотическим чувствам украинцев и требовать от них, чтобы они ради победы над "агрессором" еще немного потерпели и пожили в нищете. Все проколы правительства и экономические проблемы также легко списываются на происки врагов. Не будь войны в Донбассе, Порошенко было бы во сто крат сложнее оправдаться за свое провальное правление.

Между тем существует и другая точка зрения на события в Донбассе, согласно которой в затягивании конфликта заинтересован не столько Киев, сколько Запад.

Зарубежным оппонентам Москвы выгодно длительное противостояние между киевскими силовиками и ополченцами, поскольку данный сценарий дает возможность вводить новые санкции в отношении РФ. В такой ситуации Запад не даст властям Украины провести "победоносную" военную операцию в регионе, даже если те этого захотят.

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях продолжается с 2014 года. Части этих регионов вышли из-под контроля центральной власти и объявили о своей независимости. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Киев обвиняет Москву в том, что украинской армии в Донбассе противостоят Вооруженные силы РФ. Наша страна эти обвинения отвергает, отмечая, что на стороне ополченцев в качестве добровольцев сражаются отдельные граждане РФ, приехавшие на Украину как частные лица.