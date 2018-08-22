Каждый патриот Незалежной должен стать бойцом медиафронта, уверен Порошенко

Президент Украины бросил клич на всю страну, призвав сограждан к участию в противостоянии с "государством-агрессором". С военной, экономической и дипломатической точек зрения Киеву нечего противопоставить Москве. А потому украинцы должны стать участниками баталии совсем иного формата.



"Призываю вас включиться в информационную войну… Как же чертовски много у него (президента РФ Владимира Путина) адвокатов в украинском политикуме! Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить на Украину!" – написал лидер сопредельного государства на своей страничке в Twitter.

По словам Петра Порошенко, "нынешняя российско-украинская война – это война за независимость Украины". Ответственность за ее развязывание политик вновь возложил на нашу страну. "В этой войне мы отстаиваем свои ценности, свободу и европейский выбор. И ключ от мира находится в Кремле. Мир на российских кабальных условиях для нас неприемлем", – заключил украинский лидер.

Как именно рядовые граждане Незалежной должны помогать властям вести информационную войну, политик не уточнил. Впрочем, не исключено, что его призыв в большей степени адресовался ветеранам "антитеррористической операции" на востоке страны. Сегодня, 22 августа, Порошенко принял участие в открытии форума ветеранов Вооруженных сил "Там, где мы, – там Украина".

Украинский лидер, выступая на мероприятии, отметил, что почти 160 тысяч участников боевых действий числятся в оперативном резерве первой очереди. Он "ни на йоту не сомневается", что каждый из них готов снова встать в строй, если родина позовет. Пока же им отводится роль участников информационной войны. Судя по всему, бывшие военные должны писать патриотические посты в социальных сетях и лайкать публикации президента и его соратников.

Пока же на полях подобных сражений успешно орудуют провластные украинские СМИ. Они регулярно публикуют фейковые сообщения о срыве курортного сезона в Крыму, о засухе и неурожае на полуострове, о скором обрушении Крымского моста и тому подобные небылицы. Кроме того, пресса пугает читателей постоянным сообщениями о том, что российская армия вот-вот нападет на Украину.

Одним из "доказательств" скорого вторжения стала публикация видеокадров, на которых запечатлено с беспилотника ОБСЕ перемещение неких грузовых автомобилей. В Киеве не стали разбираться, что к чему, а объявили во всеуслышание, что это российские военные колонны, которые втайне пересекают границу РФ и непризнанной Донецкой народной республики, поставляя в Донбасс технику и вооружение. Никаких доказательств таким догадкам, естественно, представлено не было, отмечает "Русская весна".