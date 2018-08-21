Между братскими странами вскоре начнется полномасштабный вооруженный конфликт

Незалежная фактически потеряла свою "незалежнисть". Ее судьба полностью зависит от воли глобальных игроков. Еще чуть-чуть, и страна погрязнет в пучине настоящей войны: все условия для этого созданы. Такого мнения придерживается украинский политолог Андрей Головачев.



"К сожалению, уже пора свыкнуться с мыслью, что Украина потеряла свою независимость, фактически стоит на пороге потери своей государственности и в нынешнем состоянии себе уже не принадлежит. Нравится ли нам это или нет, но судьба Украины сейчас решается в споре геополитических игроков, и повлиять на этот спор Украина почти не в состоянии", – написал эксперт на своей страничке в Facebook.

Фактически в мире уже ведется глобальная война и Украина является одним из камней преткновения воюющих сторон, считает Головачев. "Россия и Запад находятся в состоянии войны, и то, что мы не слышим гром орудий, – это лишь дань уважения ядерному оружию. Чем закончится этот конфликт, какой из него выйдет Украина, в каких границах и выйдет ли вообще – никто не знает. Но я лично считаю, что полномасштабная война с Россией – это лишь вопрос времени и повода, потому что все условия для войны уже созданы", – написал он.

Головачев в своем посте назвал условия возрождения украинской государственности. Во-первых, по его словам, для этого нужно, чтобы конфликт между Россией и Западом получил свое разрешение и чтобы он завершился поражением Москвы. Во-вторых, в стране "должна появиться новая элита, которая никаким образом не связана с теми кланами, которые привели Украину к нынешнему экономическому и политическому банкротству". Только при соблюдении этих условий Украина возродится "в новых границах и с новым политическим содержанием".

Киев сам виноват, что загнал себя в угол. Другой украинский политолог, Евгений Филиндаш, считает, что власти страны напрасно развязали гражданскую войну. По его словам, у властей были все предпосылки к тому, чтобы договориться с Донбассом мирно, но после силового захвата власти киевский режим сделал ставку на силовое решение конфликта на востоке страны.

При этом Филиндаш не считает, что Москва и Киев находятся в состоянии войны или близки к этому. "Война в Донбассе… во многом является гражданской войной с вмешательством иностранных держав", – отметил он, указав на то, что простейшие правовые механизмы, присущие войне, не соблюдаются, а потому само наличие войны сомнительно и вызывает массу вопросов.

"Почему не было объявлено военное положение? Почему у нас со страной, которая на словах считается страной-агрессором, должностные лица ведут бизнес и получают прибыль? Почему идет миллиардная торговля, не разорваны дипломатические отношения и прочее? С юридической точки зрения никакой войны между Украиной и Россией нет", – заявил эксперт в эфире телеканала "112.Украина".