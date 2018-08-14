Украина готовилась к войне с Россией десять лет назад

Украинские военные метались с системами ПВО к разным участкам границы с РФ

Российская Федерация стала камнем преткновения и раздора в рядах бывших и нынешних боссов Незалежной разных уровней, причем в стане ура-патриотов. Вместо того чтобы конкретно комментировать состояние дел в мятежном Донбассе, блюстители умов украинцев перекладывают друг на друга вину за происходящее в стране.

Так, накануне в прямом вечернем эфире на телеканале NewsOne вдрызг разругались лидер партии "Гражданская позиция", бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко и депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Иван Винник. Последний участвовал в программе по телефону.

Винник, игнорируя суть вопроса журналиста, начал сыпать обвинениями в адрес Гриценко, утверждая, что Украина столкнулась с противоречиями с Россией еще в 2003 г., когда возникла дилемма с песчаным островом Тузла в Керченском проливе, а затем продолжились споры на дипломатическом уровне в 2005-м. Ровно в этот год Гриценко и возглавил военное ведомство. Президентом тогда был, напомним, Виктор Ющенко. Поэтому вся ответственность за ситуацию в Донбассе лежит именно на экс-министре обороны.

Гриценко в ответ заявил, что Киев готовился к "военному столкновению" с Москвой, перемещая вооружение к границам России в Донецкой, Луганской и Сумской областях. Но до этого министр успел пнуть оппонента, намекнув на его финансовые проблемы, а именно на невыплату кредита на сумму в 300 млн грн, из-за чего тот стал невыездным из страны.

"Ой, прости, Господи! Когда человека спрашивают абсолютно конкретно, то ты отвечай. А тут я вижу две вещи. Первая – темники, вторая – словесный понос", – отбил выпады депутата Гриценко.

"Конкретно Российская Федерация рассматривалась как фактор угрозы. Были конкретные действия, чтобы подготовиться к этому. Перемещения комплексов противовоздушной обороны в Донецкую и Луганскую область из Одессы. Перемещение систем залпового огня в Сумы из Кременчуга. И много всего другого", – сказал Гриценко.

По его словам, такая концепция отношения Киева к Москве была зафиксирована в стратегическом бюллетене Министерства обороны Украины, подготовленном в 2005 году. Также документ включал программу по реформированию и развитию украинской армии, в развале которой недвусмысленно и обвинил Винник и самого Гриценко, и его шефа – Ющенко.

