Киев испугает врагов военным хламом

"Новейшее" украинское оружие оказалось кучей несуразного металлолома

Украина готовится к военному параду в честь Дня независимости, который празднуется 24 августа. Но разрекламированные новинки украинского ВПК не выдерживают никакой критики. Специалисты признали новое вооружение Незалежной никуда не годным.



Власти обещают показать публике ракетные комплексы "Ольха" и "Гром-2", РСЗО "Бастион", танки из семейства Т-84, легкую бронетехнику, а также самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Богдана", которую украинские журналисты уже успели окрестить "ужасом Москвы" и "страшным сном сепаратистов", сообщает "Взгляд".

В числе преимуществ САУ "Богдана" ее производители называли и полностью украинское производство, и "натовский калибр", и современную систему заряжания, и небывалую дальность стрельбы в 60 км, и электронное управление, и специально разработанное под самоходку шасси. Однако на репетиции парада оказалось, что эта машина является не более чем сборной солянкой из произвольно подобранных элементов от старых (советских и западных) образцов вооружения. К тому же даже при самом благоприятном раскладе Украина в ближайшие годы сможет рассчитывать всего лишь на 200 единиц подобного оружия. То есть это штучный товар, затраты на пиар которого явно превышают затраты на производство самого изделия.

Ничем не лучше и реактивная система залпового огня (РСЗО) "Бастион". Она представляет собой пусковую систему БМ-21 "Град", поставленную на шассе грузовика "Краз-6322". Этот автомобиль не обладает адекватной системой блокировки ходовой части при стрельбе, что существенно ухудшает показатели машины. Поэтому, хотя "новейшая" разработка время от времени мелькает на военных парадах и даже поставлялась в Грузию, широкого распространения в войсках она не получила.

Танк "Ятаган" из семейства Т-84, которому в 2000 г. установили орудие с "натовским" калибром 120 мм для участия в объявленном Турцией крупном тендере, присутствует в распоряжении украинской армии в единственном экземпляре. Образец 18 лет пылился на складе, и вот теперь его решили вывезти на парад. Вместе с ним на улицах Киева покажут еще шесть "новейших" Т-84 – это все, чем могут похвастать украинские бронетанковые войска.

Десятки моделей легкой бронетехники также не впечатляют. Их активно производят для демонстрации возрождения военной мощи, но по сути все это "бронированные лесовозы". Никаких серьезных задач ни бронеавтомобиль "Варта", ни другие поделки решать не в состоянии.

Главной сенсацией парада должны стать ракетные комплексы. Самый примелькавшийся из них – "Ольха", в основе которого лежит старый комплекс РСЗО "Смерч". При помощи иностранных компаний украинские умельцы изготовили для "Ольхи" корректируемый реактивный снаряд, который наводится по GPS.

Еще одна новинка – оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром-2" – еще не имеет летающей ракеты, но, по заявлениям украинских журналистов, уже превзошел российский "Искандер" по всем показателям. Этот комплекс украинцы мечтают продать Саудовской Аравии, которая по неведомым причинам заинтересовалась разработкой. Но не исключено, что саудиты так и не увидят украинских ракет, поскольку их разработку и производство сопровождают вечные скандалы с разворовыванием средств.

Судя по этим "прорывным" образцам украинского вооружения, слухи о возрождении ОПК Незалежной сильно преувеличены.