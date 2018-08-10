Москва вспомнила про тактическое ядерное оружие

В ответ на браваду украинцев своими крупнокалиберными "Гиацинтами" Россия начала бить прямой наводкой из гигантской "Малки" чудовищного калибра 203 мм, заставив вспомнить о подготовке к так называемой "ограниченной ядерной войне" в 1960-1970-е годы. Уже тогда в Москве и Вашингтоне понимали, что глобальная ядерная война маловероятна, так как уничтожит всю Землю. Поэтому разрабатывались "орудия-исполины" для уничтожения передовых подразделений противника атомными боеприпасами малой мощности.

Учения прошли на полигоне Трехречье в Амурской области. Впервые подразделение самоходных артиллерийских систем большой мощности 2С7СМ "Малка" провели стрельбу по целям атакующей бронегруппы. Ядерные боеприпасы не использовались.

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"Новая тактика применения рассчитана на случай прорыва обороны противником и действий внутри боевых порядков", – цитирует пресс-службу Восточного военного округа портал "Военное.РФ".

Стоит отметить, что 2С7М "Малка" – модернизированная версия самоходки 2С7 "Пион" разработки 1975 года. Гигантское орудие создавалось специально для артиллерии резерва Верховного Главнокомандования на случай атомной войны и предназначалась для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения на глубине до 47 километров. Именно такое расстояние может покрыть активно-реактивный снаряд 3ОФ44. Самоходки могли бить ядерными боеприпасами мощностью до одной килотонны и уничтожать одним выстрелом целый батальон противника.

На данный момент похожие задачи поручены ОТРК "Искандер" и боевой авиации, но надежные и эффективные орудия никто и не думает списывать в утиль, тем более что недавно Украина наладила массовое производство 155-миллиметровых снарядов "Гиацинт", а президент Петр Порошенко назвал боеприпасы чуть ли не самыми важными и эффективными.

Орудия у 2С7 и 2С7М практически идентичные. По сравнению с базовой моделью у "Малки" усовершенствована ходовая часть. САУ можно заправлять не только дизельным топливом, но и керосином, бензином.



Места наводчика и командира в 2С7М оборудованы цифровыми индикаторами с автоматическим приемом данных. Это позволило сократить время перевода машины из походного в боевое положение и наоборот.

Кроме того, новый механизм позволил заряжать орудия при любых углах вертикальной наводки, из-за чего скорострельность была увеличена в 1,6 раза (до 2,5 выстрелов в минуту), а режим огня – в 1,25 раза. Благодаря измененной конструкции укладок возимый боекомплект был увеличен до 8 выстрелов.