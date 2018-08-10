Россия ответила украинским "Гиацинтам" оружием помощнее
В ответ на браваду украинцев своими крупнокалиберными "Гиацинтами" Россия начала бить прямой наводкой из гигантской "Малки" чудовищного калибра 203 мм, заставив вспомнить о подготовке к так называемой "ограниченной ядерной войне" в 1960-1970-е годы. Уже тогда в Москве и Вашингтоне понимали, что глобальная ядерная война маловероятна, так как уничтожит всю Землю. Поэтому разрабатывались "орудия-исполины" для уничтожения передовых подразделений противника атомными боеприпасами малой мощности.
Учения прошли на полигоне Трехречье в Амурской области. Впервые подразделение самоходных артиллерийских систем большой мощности 2С7СМ "Малка" провели стрельбу по целям атакующей бронегруппы. Ядерные боеприпасы не использовались.
"Новая тактика применения рассчитана на случай прорыва обороны противником и действий внутри боевых порядков", – цитирует пресс-службу Восточного военного округа портал "Военное.РФ".
Стоит отметить, что 2С7М "Малка" – модернизированная версия самоходки 2С7 "Пион" разработки 1975 года. Гигантское орудие создавалось специально для артиллерии резерва Верховного Главнокомандования на случай атомной войны и предназначалась для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения на глубине до 47 километров. Именно такое расстояние может покрыть активно-реактивный снаряд 3ОФ44. Самоходки могли бить ядерными боеприпасами мощностью до одной килотонны и уничтожать одним выстрелом целый батальон противника.
На данный момент похожие задачи поручены ОТРК "Искандер" и боевой авиации, но надежные и эффективные орудия никто и не думает списывать в утиль, тем более что недавно Украина наладила массовое производство 155-миллиметровых снарядов "Гиацинт", а президент Петр Порошенко назвал боеприпасы чуть ли не самыми важными и эффективными.
Орудия у 2С7 и 2С7М практически идентичные. По сравнению с базовой моделью у "Малки" усовершенствована ходовая часть. САУ можно заправлять не только дизельным топливом, но и керосином, бензином.
Места наводчика и командира в 2С7М оборудованы цифровыми индикаторами с автоматическим приемом данных. Это позволило сократить время перевода машины из походного в боевое положение и наоборот.
Кроме того, новый механизм позволил заряжать орудия при любых углах вертикальной наводки, из-за чего скорострельность была увеличена в 1,6 раза (до 2,5 выстрелов в минуту), а режим огня – в 1,25 раза. Благодаря измененной конструкции укладок возимый боекомплект был увеличен до 8 выстрелов.
Европа страдает от российских санкций
В Берлине подсчитали ущерб от запретов, введенных нашей страной в ответ на ограничения Запада
"Северный поток-2" сбился с пути
Порошенко призвал европейцев скинуть "кремлевские чары" и трезво взглянуть на действия "Газпрома"
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Киев предрек блокаду Азовского моря
- Разведчики США крадут деньги у украинцев
- Финансовый хаос: казна Украины опустела
НЛО
- В море поймали пришельца
- Бермудский треугольник скрыл невероятное
- Астронавт столкнулся с загадочным существом в космосе
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина