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На Украине похвастались собственной крылатой ракетой

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Порошенко заявил об успешных испытаниях

В Незалежной решили не надеяться на поставку оружия из США и начать производить собственное. В частности, президент страны Петр Порошенко, сообщил, что испытание новой крылатой ракеты, способной уничтожать любые морские и наземные цели, прошло успешно.

"Секретарь СНБО и руководитель "Укроборонпрома" доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты", – написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Ранее о благополучном завершении испытаний заявил секретарь СНБО страны Александр Турчинов, рассказавший, что они прошли в Одесской области. Он отметил, что ракета выполнила программу и поразила морскую цель на расстоянии 100 километров, сообщает "Комсомольская правда". 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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