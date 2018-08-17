На Украине похвастались собственной крылатой ракетой

Порошенко заявил об успешных испытаниях

В Незалежной решили не надеяться на поставку оружия из США и начать производить собственное. В частности, президент страны Петр Порошенко, сообщил, что испытание новой крылатой ракеты, способной уничтожать любые морские и наземные цели, прошло успешно.

"Секретарь СНБО и руководитель "Укроборонпрома" доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты", – написал политик в своем микроблоге в Twitter.

Щойно Секретар РНБО і керівник "Укроборонпрому" доповіли про успішний пуск української крилатої ракети



Триває успішне випробування вітчизняних крилатих ракет, здатних знищувати будь-які морські та наземні цілі й забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя pic.twitter.com/mS16B2xlTC — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 августа 2018 г.

Ранее о благополучном завершении испытаний заявил секретарь СНБО страны Александр Турчинов, рассказавший, что они прошли в Одесской области. Он отметил, что ракета выполнила программу и поразила морскую цель на расстоянии 100 километров, сообщает "Комсомольская правда".