На Украине похвастались собственной крылатой ракетой

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В Незалежной решили не надеяться на поставку оружия из США и начать производить собственное. В частности, президент страны Петр Порошенко, сообщил, что испытание новой крылатой ракеты, способной уничтожать любые морские и наземные цели, прошло успешно.
"Секретарь СНБО и руководитель "Укроборонпрома" доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты", – написал политик в своем микроблоге в Twitter.
Щойно Секретар РНБО і керівник "Укроборонпрому" доповіли про успішний пуск української крилатої ракети— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 августа 2018 г.
Триває успішне випробування вітчизняних крилатих ракет, здатних знищувати будь-які морські та наземні цілі й забезпечити надійну оборону Чорноморського та Азовського узбережжя pic.twitter.com/mS16B2xlTC
Ранее о благополучном завершении испытаний заявил секретарь СНБО страны Александр Турчинов, рассказавший, что они прошли в Одесской области. Он отметил, что ракета выполнила программу и поразила морскую цель на расстоянии 100 километров, сообщает "Комсомольская правда".
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