Первым с молотка может уйти "Механик Погодин"

Киев решил развить свой опыт с задержанием российских кораблей. Если "Норд" просто удерживали в украинском порту, то задержанный недавно "Механик Погодин" может постигнуть иная участь.

Глава Минтранса Незалежной Владимир Омелян предложил продать чужое судно. Политик продолжает искать оправдания задержанию корабля, утверждая, что он якобы заходил в порты Крыма и уверяет, что такая реакция со стороны Украины абсолютно адекватна и логична.

"Возможны различные сценарии, вплоть до конфискации судна и его продажи с молотка, для того чтобы покрыть убытки", – заявил министр, и добавил, что "так будет с каждым", пишет ТАСС.

В то же время, в компании-операторе танкера опровергли сделанное Омеляном заявление. "Судно "Механик Погодин" не заходило в порты Крыма", – сообщили в пресс-службе, подчеркнув, что с момента постройки судна в 2011 году никто из членов экипажа также не принимал участия в рейсах в порты Крыма.

Ранее в компании сообщили, что команда судна пресекла две попытки незаконного проникновения на борт. Отмечается, что экипажу так и не были предоставлены претензии к судну или судовладельцу на основании которых кораблю не разрешают покинуть порт.

Напоминаем, что российский танкер "Механик Погодин" задержан в Херсоне 10 августа. На его борту находятся экипаж, в составе 12 человек. В СБУ пояснили, что судовладелец включен в санкционный список Украины.