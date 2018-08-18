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Депутат Верховной Рады Дмитрий Линько признался, что отмена железнодорожного сообщения с Россией нанесет непоправимый ущерб Украине.
По его словам, эта мера никак не навредит Москве, однако Киев ждут катастрофические последствия. При этом Линько сравнил действия украинцев с шахидами на войне.
"Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем", – цитирует его телеканал NewsOne.
Депутат посоветовал Порошенко не отказываться от сообщения с Россией, а проводить только пропаганду среди населения, чтобы граждане не ездили в соседнюю страну.
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