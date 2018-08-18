Киев жестко поплатится за такие действия против Москвы

Депутат Верховной Рады Дмитрий Линько признался, что отмена железнодорожного сообщения с Россией нанесет непоправимый ущерб Украине.

По его словам, эта мера никак не навредит Москве, однако Киев ждут катастрофические последствия. При этом Линько сравнил действия украинцев с шахидами на войне.

"Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем", – цитирует его телеканал NewsOne.

Депутат посоветовал Порошенко не отказываться от сообщения с Россией, а проводить только пропаганду среди населения, чтобы граждане не ездили в соседнюю страну.