Европа ждет: украинцев оставят без горячей воды

Киев пойдет на радикальны меры, чтобы соответствовать жизни в ЕС

Член коллегии Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Мария Яковлева считает, что Украина должна отказаться от централизованного снабжения населения горячей водой.

По ее словам, жителям нужно привыкать жить в Европе, так как там существует система зонирования воды.

"Улицы никто не будет греть, чтобы люди за это платили", – цитирует Яковлеву издание "Обозреватель".

При этом она уверена, что от таких реформ народ никак не пострадает, если власти будут пристально следить за выполнением указа.

Эксперты уверены, что такая мера приведет к повышению тарифов ЖКХ на 20-30%, что сильно ударит по карманам обычных граждан страны.