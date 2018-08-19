Техника дряхлая, да еще и не слушается

Репетиция проезда украинской техники ко Дню независимости страны лучше любых слов проиллюстрировала мощь армии Незалежной. Вместо суперновинок граждане увидели либо "недоделки", либо старые советские образцы, которые давно прекратили выпускать.

Ведущий телеканала "1+1" Александр Дубинский обратил внимание на то, что самоходная гаубица "Богдана" оказалась недоделанной, а такой "современный" танк как Т-64 в действительности был снят с производства без малого 30 лет назад. Представленные "Оплот" и "Ятаган" пока имеются в наличии в единственном экземпляре.

Представленные военные "достижения" Киева заставили журналиста задуматься, куда, собственно, идут деньги украинских налогоплательщиков, которые последние четыре с лишним года отчисляли в бюджет еще и так называемый военный сбор.

"На параде будет вполне достаточно Bentley Bentayga Пашинского. Это самое высокотехнологичное достижение военной промышленности за годы войны", – съязвил Дубинский в Facebook.

Впрочем, вопросы вызывает не только устаревшая техника, которую на голубом глазу выдают за новую, но и подготовка кадров. Во время проезда по улице один из ЗРК "Бук" не вписался в поворот на узкой улице Киева и протаранил здание.

На видео видно, что в инциденте могли пострадать люди, наблюдавшие за парадом. В Сети с юмором отреагировали на конфуз.

"Как ездят так и стреляют , а потом удивляются , что на их территории самолеты падают", – написала Инесса Флянтикова.

"Такое бывает в любих армиях мира. Ну сдал задним ходом, задел чуток здание", – не увидел ничего криминального в случившемся Юрий Коновальчук.

Впрочем, большинство комментаторов куда больше переживали не за поврежденное здания, а за городской асфальт, который могла попортить военная техника.