На Украине ответили на обвинения США

В Незалежной прокомментировали слова бывшего советника комитета американского Сената по международным отношениям Уильяма Триплетта. Позиция Белого дома сильно не понравилась депутату Верховной рады Олегу Ляшко.

"Американцы критикуют нас за продажу двигателей завода "Мотор Сич" китайцам. Но, если США не хотят, чтобы мы торговали с Китаем, пусть сами покупают наши авиадвигатели", – поставил условие глава Радикальной партии.

Его не устраивает то, что заокеанские политики "запрещают и китайцам продавать, и сами не покупают". В итоге "Мотор Сич" обанкротится и тысячи высококвалифицированных украинцев станут безработными, то есть лишатся средств к существованию, отметил парламентарий.

Так как "Украина – одна из пяти стран мира, которые производят современные авиационные двигатели, поэтому и "Мотор Сич", и все другие стратегические предприятия ВПК должны работать на полную мощность", – заявил Ляшко. Чтобы у миллионов украинцев была работа и большая зарплата, а у страны – деньги, чтобы быть сильной, пояснил он.

Ранее, в пятницу, 17 августа, стало известно, что в Вашингтоне назвали действия Киева "ударом в спину Военно-морским силам США". США предоставили Украине финансовую помощь, а она на эти деньги производит товары для экономического и геополитического конкурента Америки, упрекнул экс-советник комитета американского Сената по международным отношениям Уильям Триплетт, напоминает телеканал "360".