Депутат Рады рассказал, чем обернется отмена поездов в Россию

Прекращение транспортного сообщения с Россией сделает Украину страной-изгоем. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, отметивший, что, принимая такие решения, правительство страны "добивает" ее и превращает в агропромышленный придаток Запада.

По его мнению, введение мер, ранее предложенных министром инфраструктуры Владимиром Омеляном, навредит самой Украине, лишив ее денег за транзит. Помимо этого, страна отгородится от мировой экономики. Он отметил, что на сегодняшний день к этому есть все предпосылки. В частности, "Шелковый путь пошел" мимо Украины.

"Все пути пойдут вокруг нас. Будет вот такая развивающаяся мировая экономика, а в центре – Украина, через которую ничего не ходит", – подчеркнул политик в эфире телеканала "112 Украина".

Рабинович пояснил, что торговый оборот Москвы и Киева растет, миллионы украинцев работают в России, и поэтому возможное введение таких мер может вызвать лишь недоумение.

"Десяток миллиардов примерно потребляет наша страна от гастарбайтеров и за счет этого хоть как-то держится на плаву <…> Автобусное сообщение прервете, все прервете – дальше что мы делать будем? <…> У вас задача одна: добить страну, заставить здесь остаться 10-12 миллионов человек и превратить ее (Украину) в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада", – возмутился депутат.

Ранее Омелян сообщил, что возглавляемое им министерство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить не только железнодорожное, но и автобусное сообщение с Россией. Он пообещал, что после подписанного им документа "в Москву будут ходить только медведи".