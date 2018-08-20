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Денег нет: Украина ищет новых финансовых доноров для возмещения ущерба Донбассу

Фото: GLOBAL LOOK press/James Sprankle
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Киев боится исков жителей юго-востока страны

У правительства Незалежной нет и не будет средств, чтобы возместить потери пострадавшим от боевых действий гражданам страны. Надежда осталась лишь на помощь международных донорских организаций. Такое мнение высказал политический эксперт Всеволод Степанюк.

По его мнению, поданные в ЕСПЧ иски против Украины за разрушенное имущество должны быть удовлетворены, так как "вооруженные силы применялись без введения военного положения".

"Единственный вопрос, есть ли в Украине средства выплатить эти деньги, которые этими людьми могут быть отсужены, потому что у Украины сейчас такие финансы, что вряд ли с банкрота что-то удастся получить", – подчеркнул политолог в эфире телеканала "112 Украина".

Он также пояснил, что иски подаются именно против Украины, так как власть страны должна отвечать за все, что происходит на ее территории. Более того, уточнил он, ни одна международная организация не признала, что Россия является стороной конфликта.

Эксперт уверен, что остается уповать лишь на международные донорские организации, которые смогут обеспечить как минимум восстановление разрушенной инфраструктуры.

"Когда закончится война, будем надеяться на создание какого-либо пункта международных доноров, которые могут профинансировать хотя бы восстановление инфраструктуры", – заявил Степанюк, подчеркнув, что "в Украине денег нет и не будет в ближайшее время".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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