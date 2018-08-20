Денег нет: Украина ищет новых финансовых доноров для возмещения ущерба Донбассу
У правительства Незалежной нет и не будет средств, чтобы возместить потери пострадавшим от боевых действий гражданам страны. Надежда осталась лишь на помощь международных донорских организаций. Такое мнение высказал политический эксперт Всеволод Степанюк.
По его мнению, поданные в ЕСПЧ иски против Украины за разрушенное имущество должны быть удовлетворены, так как "вооруженные силы применялись без введения военного положения".
"Единственный вопрос, есть ли в Украине средства выплатить эти деньги, которые этими людьми могут быть отсужены, потому что у Украины сейчас такие финансы, что вряд ли с банкрота что-то удастся получить", – подчеркнул политолог в эфире телеканала "112 Украина".
Он также пояснил, что иски подаются именно против Украины, так как власть страны должна отвечать за все, что происходит на ее территории. Более того, уточнил он, ни одна международная организация не признала, что Россия является стороной конфликта.
Эксперт уверен, что остается уповать лишь на международные донорские организации, которые смогут обеспечить как минимум восстановление разрушенной инфраструктуры.
"Когда закончится война, будем надеяться на создание какого-либо пункта международных доноров, которые могут профинансировать хотя бы восстановление инфраструктуры", – заявил Степанюк, подчеркнув, что "в Украине денег нет и не будет в ближайшее время".
В Крыму утонул самолет
Пассажирское воздушное судно стало первым экспонатом особенного парка
Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев
Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина станет черной дырой мира
- "Как ездят, так и стреляют": Военный парад в Киеве обернулся конфузом
- Незалежную ждет катастрофа из-за отмены сообщения с РФ
НЛО
- В Шотландии найден труп инопланетянина
- Главу ЦРУ преследуют инопланетяне
- Инопланетяне хулиганят на Луне
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина