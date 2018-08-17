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Америка разозлилась на Украину

Фото: Oleksandr Rupeta/ Zuma/ Global Look
США обвинили Незалежную в предательстве

В Вашингтоне выразили очередное недовольство поведением Киева. Причина проста: за океаном узнали, что "друзья" нанесли вред интересам США – продали двигатели для боевых самолетов китайцам.

Целых 20 двигателей для 12 учебно-боевых самолетов JL-10 поставила в Поднебесную компания "Мотор Сич" из Запорожья. А всего, по контракту на $380 млн, в КНР должно быть отправлено 250 авиационных двигателей, пишет The Washington Times.

Самолет JL-10. Фото: Wang Xiaojun/ Zuma/ Global Look

Тем самым Киев помогает Пекину решать проблемы с производством реактивных двигателей, заявил эксперт по Китаю, бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт.

"Украинцы берут деньги американских налогоплательщиков и в то же время наносят удар в спину Военно-морскому флоту США", – отметил он. С ним согласен другой аналитик - Рик Фишер из International Strategy and Assessment Center.

Оба потребовали от администрация президента США Дональда Трампа оказать давление на Украину, чтобы остановить военные переводы в Китай.

Ранее, в прошлом году, нечто подобное уже было. Похожий скандал разразился тоже в середине августа. Разведывательные службы США и эксперт аналитического центра International Institute for Strategic Studies получили информацию о том, что украинское КБ "Южное" передало ракетные технологии Северной Корее, и в КНДР успешно делают новые ракетные двигатели, основываясь на этих разработках Незалежной.

Полина ДОРОЖКИНА
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