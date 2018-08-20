В Киеве придумали смертельное оружие для нападения на "агрессора"

Украинские дроны должны вести прицельный огонь по российским пограничникам в Азовском море. При этом для конспирации незалежные беспилотники должны летать без каких бы то ни было опознавательных знаков. С таким предложением выступил украинский военный эксперт Игорь Козий.



Выступая в эфире "Пятого телеканала", принадлежащего структурам президента Украины Петра Порошенко, специалист по традиции обвинил нашу страну в агрессивных и воинственных действиях в Донбассе и в Азовском море. По его словам, Киев должен дать решительный отпор.

Одной из форм такого ответа мог бы стать обстрел с беспилотных летательных аппаратов военнослужащих погранвойск ФСБ России и неподконтрольных центральной власти районов Донбасса. Отсутствие на БПЛА опознавательных знаков позволило бы Украине избежать ответственности за происходящее.

"Как один из элементов, как одна из структур, может быть создана, за очень короткое время, очень массированная группировка разнообразных беспилотных платформ, которые не идентифицируются по национальной принадлежности. Используйте их, сколько вам захочется. Но это мое предположение, потому что официально я это не могу заявить и, думаю, что правильно сделает власть, если о таких вещах официально заявлять не будет", – заявил Козий.

Эксперт настаивает на анонимности действий в пограничных районах. "Почему мы готовимся только отвечать открытым способом, почему мы не готовимся отвечать гибридным способом – мы же, вроде бы, заявляли – власть, все, – что пробуем все это делать, чтобы адекватно российским действиям отвечать", – отметил гость телеканала.

Козий призвал киевскую верхушку не разрывать межгосударственные договоры с Россией, в том числе соглашение, по которому Азовское море является общим для двух стран. Дело в том, что в этих документах, заключенных еще при втором президенте Украины Леониде Кучме, Москва признает незыблемость украинских границ.

"Нужно подходить взвешенно, правильно и тонко. Если мы, не дай бог, выведем, разрушим тот или иной международный документ, то фактически мы тем самым откажемся от собственной границы. Этого нельзя делать. Но это нужно десять раз просчитать", – указал эксперт.

Российские пограничники ужесточили режим досмотра судов в Азовском море, идущих в или из Мариуполя и Бердянска. Такие меры были предприняты в ответ на захват Киевом крымского сейнера "Норд". Украина заявила, что ее порты несут убытки из-за морской блокады. Россия ссылается на действие двусторонних договоров, по которым российские и украинские пограничники могут досматривать любые иностранные суда в Азовском море.

В Киеве обвинили Москву в подготовке военно-морской операции, в ходе которой атаке подвергнутся Мариуполь и Бердянск, что позволит России создать сухопутный коридор в Крым. Украинские чиновники предлагали разорвать все договоры с Россией об общем пользовании Азовским морем, чтобы Киев мог объявить о наличии границы и не допускать туда российские корабли, имеющие сейчас возможность беспрепятственного прохода по всей акватории.