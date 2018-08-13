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Украинские военные раскрыли планы Кремля на Днепр

Фото: wikipedia.org/Andrewrabbott
Киев стращает жителей Незалежной российскими "Калибрами"

Россия перебросила несущие грозное ракетное оружие катера и корабли в Азовское море, чтобы осуществить поход на Украину аж до берегов Днепра. Такое предположение сделал бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Очередную страшилку для украинцев генерал-лейтенант обрисовал на примере крылатых ракет "Калибр", с успехом зарекомендовавших себя в операции ВКС РФ в Сирии.

"Этими ракетами могут при необходимости перекрывать почти всю Украину. Потому дальность они уже показали на 1500 км, а фактически это российский аналог американского "Томагавка", то есть это может быть до 2500 км и накрывать всю Украину", – отметил в интервью "Обозревателю" Романенко.

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По его мнению, данное вооружение Москва намерена использовать против Незалежной с моря и суши.

"Они построили этот "русский мир", Новороссию, но их нацеленность на южные и восточные наши области... Вообще, у них в Генштабе есть планы до Днепра", – убежден украинский генерал.

Он сообщил, что постмайданное руководство страны обратилось в Вашингтон и Брюссель, дабы те ввели санкции в отношении российских портов в Черном море из-за якобы неправомочных действий пограничников РФ в акватории Азовского моря.

"Но пока что у нас нет соответствующих решений со стороны американцев и ЕС, относительно того, что такие санкции будут разработаны в ближайшее время и реализованы. Идет работа над этим, а в это время еще раз возвращаемся к тому, что Украина несет существенные потери", – сокрушается Романенко.

В последний раз антироссийская риторика из уст этого выдающегося военного деятеля от ВСУ звучала в середине нынешнего июня. Тогда он заявил, что Киев должен производить ракеты, способные достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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