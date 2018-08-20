В Киеве рассказали о военном "освобождении" Крыма

Власти Незалежной неустанно думают, как насолить "агрессору"

В настоящее время Киев не прорабатывает планов по возвращению под свою юрисдикцию Крыма вооруженным способом. Об этом заявил зампредставителя президента Незалежной по российскому региону Изет Гданов.

"У нас на сегодня пока нет решения о военном освобождении Крыма. Но есть решение президента Украины относительно усиления давления на агрессора", – цитирует УНН виртуального украинского чиновника.

Он считает, что киевские власти должны подготовить новые антироссийские санкции, чтобы сделать Крым для РФ "дороже".

Как напоминает RT, в нынешнем июле депутат Верховной рады, глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко высказала "свежую" мысль, что для возвращения полуострова украинской стороне необходимо укрепить ВСУ и провести переговоры в Будапештском формате. Тогда она подчеркнула, что нельзя допустить "теневую легализацию" воссоединения Крыма с Россией.

В последнее время постмайданные руководители постоянно жалуются на тот факт, что Москва укрепила полуостров в военном отношении, а украинской армии нечего противопоставить ВС РФ в Черном и Азовском морях. Так, 10 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов распорядился "усилить военно-морское присутствие" вооруженных сил Незалежной в данном регионе. Теперь киевские военачальники чешут затылки: как передислоцировать имеющиеся в наличии у ВМС корабли в акваторию Азовского моря.

