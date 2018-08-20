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Транспортную блокаду с Россией поддержали у Порошенко

Фото:Игорь Яшкин/ТАСС
Ряды шизофреников и дебилов у постмайданного Киева пополняются

Идею министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с Россией одобрил виртуальный чиновник – первый заместитель постоянного представителя президента Незалежной в Крыму Изет Гданов. Таким образом, он вступил в неофициальный кружок ура-патриотов, которых на родине заподозрили в сумасшествии.

Напомним, министр Омелян начал активно распространять свой прожект с 6 августа. Почти каждый день он через СМИ вещает о преимуществах остановки движения пассажирских (именно их, а не грузовых) поездов в РФ, утверждая, что его ведомство уже разработало проект решения. По мнению Омеляна, украинцам нечего делать в "стране-агрессоре", там они остаются без защиты, а работать нужно ехать в Европу или возвращаться домой, и в соборной, мол, полно свободных вакансий.

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"Мы поддерживаем министерство инфраструктуры Украины по поводу предложения о прекращении железнодорожного сообщения материковой части Украины и Российской Федерации. Также есть предложение о прекращении автобусного сообщения с материковой частью Украины в города Российской Федерации", – цитирует агентство УНИАН Гданова. Он уточнил, что в данном случае это не касается Крыма.

Представитель Порошенко не видит целесообразности в движении поездов и автобусов в сторону России.

"Этот вопрос безопасности как территории, так и наших граждан. И вообще, оккупант должен знать, что пока он не будет уважать международные нормы и границы других государств, Украина, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут реагировать на это, и будем заставлять Россию уважать нормы закона", – зачем-то приплел Гданов, позабыв на секунду и о миллионах родственников украинцев в РФ и россиян в Незалежной, и о трудовых мигрантах, нашедших работу в нашей стране.

Ранее сегодня ярый противник инициативы Омеляна лидер партии "За життя", депутат Верховной рады Вадим Рабинович в очередной раз заявил, что, принимая такие решения, правительство страны "добивает" ридну неньку, превращая страну в агропромышленный придаток Запада. На прошлой неделе он уже охарактеризовал таких, как Омелян, представителей власти "непредсказуемыми шизофрениками".

А журналист Александр Дубинский, рассказавший о бизнесе супруги главы инфраструктуры, продающей платья своего бренда на российском портале, назвал украинских министров "дебилами, которые волей случая стали министрами".

Между Россией и Украиной полностью прекращено авиасообщение с октября 2015 г., данный шаг стал инициативой Киева. Что касается железной дороги, то, по информации украинского интернет-издания "Левый берег", самым прибыльным местным поездом по итогам 2017-го стал пассажирский состав Киев – Москва, который принес "Укрзализныце" почти $6 млн прибыли.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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