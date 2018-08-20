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Украинцы выбирают Тимошенко

Юлия Тимошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Действующий лидер нации проигрывает не только "газовой принцессе", но даже фронтмену "Океана Эльзы"

Лидер партии "Батькивщина", депутат Верховной рады Юлия Тимошенко значительно укрепила лидерство в президентском рейтинге. По данным опроса компании GfK Ukraine, экс-премьер опережает своего ближайшего конкурента в полтора раза.

Сегодня за Тимошенко готовы отдать голоса 23,1% избирателей, которые уже определились и придут на участки запланированных на 31 марта 2019 г. выборов президента страны, пишет УНИАН.

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Отмечается, что нынешнего главу государства Петра Порошенко, которого политологи считают вероятным соперником "газовой принцессы" во втором туре, поддерживают лишь 8% украинцев. Он занимает только седьмое место. Вперед вырвались бывший министр обороны Анатолий Гриценко ("Гражданская позиция"), экс-вице-премьер в правительстве Николая Азарова Юрий Бойко ("Оппозиционный блок"), любитель вил и советских военных песен Олег Ляшко ("Радикальная партия"), а также музыкант Святослав Вакарчук и сторонник сохранения транспортных связей с Россией Вадим Рабинович ("За життя").

Согласно результатам опроса, "Батькивщина" Тимошенко также является лидером рейтинга среди партий. За нее на парламентских выборах, которые должны состояться 27 октября будущего года, проголосовали бы 25,9% респондентов.

Исследование проводилось в период с 3 по 22 июля. В опросе участвовала 1 тысяча граждан Незалежной в возрасте от 16 лет.

Известный украинский политический аналитик Павел Нусс предполагает, что на самом деле Тимошенко готовит "закрытие" проекта "Батькивщина". К такому выводу он пришел, глядя на билборды депутата.

"А не задаетесь ли вы вопросом, почему же Тимошенко, проводя агрессивную рекламную кампанию своей личности, абсолютно и полностью игнорирует необходимый партийный pr? Т.е., лицо лидера партии "Родина-Батькивщина" рисуется отовсюду, и ни на одном билборде нет ни логотипа партии, ни самого упоминания о ней. Странно это, не так ли?" – написал эксперт на своей странице в Facebook.

По его мнению, "газовая принцесса" может готовиться "к возглавлению другого прорусского политического проекта, в который, возможно, будут интегрированы и "Украинский выбор" Медведчука, и "За життя" Рабиновича".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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