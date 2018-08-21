Киев готовится выкрасть Януковича

Власти Незалежной пойдут на все, лишь бы увидеть его за решеткой

Украина все сделает, чтобы бывший президент Виктор Янукович сгнил в тюрьме. По словам прокурора Руслана Кравченко, ведущего дело экс-главы государства, власти Незалежной не пожалеют сил и средств, чтобы схватить Януковича и лишить свободы. И не важно, где он сейчас прячется.

"Можно создать подразделение вроде Моссада, например, - привел прокурор варианты в беседе с "Громадьске ТВ". – Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину", – уточнил Кравченко.

В отношении Януковича на Украине заведено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в госизмене – и за это полагается 15 лет заключения, а также в "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" – по этой статье максимальное наказание – пожизненное лишение свободы, и именно такого приговора добивается прокурор.

После госпереворота на Украине в 2014 г. президент Виктор Янукович был вынужден бежать из страны, сейчас он находится на территории России.