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Порошенко откажется от выборов

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS/poroshenko.petro
продолжениеУкраина готовилась к войне с Россией десять лет назад
Рейтинг народного избранника продолжает падать

Руководствуясь принципом "лучше синица в руках, чем журавль в небе", лидер Незалежной может самоустраниться из президентской гонки. Шансы на победу в предстоящих выборах у пана Порошенко ничтожно малы. И чтобы не испортить вконец и без того подмоченную репутацию, Петр Алексеевич продумывает резервный план, полагает директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко

"Думаю, у Порошенко есть в запасе ход вообще отказаться от участия в выборах, разменять это на некое непреследование и на представительство своих интересов в парламенте следующего созыва", – цитирует Белашко "ПолитНавигатор".

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На пресс-конференции в Киеве он подчеркнул иллюзорность избрания Порошенко на следующий срок. "О победе вопрос не стоит. Стоит вопрос, как проиграть с наименьшими издержками", – резюмировал глава Агентства.

Известно, что рейтинг нынешнего президента Украины уменьшается с каждым месяцем. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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