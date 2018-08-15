Кредит МВФ погубит Порошенко

Без западной финансовой помощи Украину ждет дефолт, поступление денег поставит крест на карьере президента

Украина на краю пропасти. Ей нужно до конца года выплатить иностранным кредиторам $1,75 млрд, а казна пуста. Одна надежда на МВФ. По согласованной в 2015 г. программе Фонд должен выделить Киеву до 2020 г. около $17,5 миллиардов. Но пока Украина получила только $8,7 миллиарда. Поступление денег застопорилось из-за несоблюдения киевскими властями требований Запада.

На днях госсекретарь США Майк Помпео прямо указал Петру Порошенко – нового транша не будет, пока на Украине не поднимут на 60% цены на газ для населения. Но повысить настолько тарифы перед выборами – значит подписать себе смертный приговор, понимает Порошенко. Знают это и в США – основном государстве-доноре МВФ. Получается, Запад на нынешнем президенте Незалежной поставил крест.

Впрочем, для простых украинцев поступление или непоступление денег МВФ мало что меняет. "Продолжение кредитования со стороны МВФ может способствовать сохранению макроэкономической и макрофинансовой стабильности в Украине, снизит риски колебаний курса гривны, облегчат возврат внешних долгов. Однако это не решит структурные проблемы экономики страны, не остановит ее деиндустриализации", – приводит мнение председателя совета Нацбанка Украины Богдана Данилишина портал "Украина".

На сегодняшний день стоимость газа для населения составляет 4 тыс. 942 грн за 1 тыс. куб. м газа (без НДС). Увеличение на 60% поднимет цены почти до 8 тыс. грн, что неподъемно для многих жителей страны.

Очередные выборы президента Украины состоятся в марте 2019 года.